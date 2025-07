Julio Sergio, il piccolo Enzo è in coma: le parole da brividi su Instagram dell'ex portiere della Roma

Dramma Julio Sergio, il figlio Enzo è in coma: il messaggio social è da brividi

Questo il messaggio social diffuso da Julio Sergio nelle sue Instagram Stories, a pochi giorni dal bellissimo gesto che ha commosso il web: "Julio, buongiorno. Ho appena valutato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni… irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da voi genitori, dalla famiglia, da noi… Non è a disagio né sente dolore". Non resta che aspettare: sarà lo stesso Julio Sergio a fornire tutti gli aggiornamenti. Quel che è certo è che, dall'Italia al Brasile, in tanti lo abbracciano. Anche solo virtualmente. Con la speranza che serva a qualcosa, in questo momento durissimo.