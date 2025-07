Julio Sergio si rasa a zero: il gesto commovente per il figlio malato è virale

Julio Sergio sta facendo commuovere il web con il suo gesto. L'ex portiere di Roma e Lecce ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove si registra insieme al figlio dal parrucchiere, con due macchinette. Una per Enzo e una per Julio Sergio: infatti il padre ha deciso di rasarsi a zero insieme al figlio di 14 anni che sta lottando contro un tumore cerebrale dal 2020. Si sta preparando per affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia e Julio Sergio ha provato a strappargli un sorriso rasandosi con lui.

Julio Sergio e il gesto per il figlio malato Enzo

In sottofondo con il video emozionante, che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, c'è la canzone brasiliana di Felipe Duram "Viva a Vida". Negli anni Julio Sergio ha sempre condiviso sui suoi social i momenti speciali passati insieme a Enzo in questi anni difficili. Due anni fa è stato operato con successo, è diventato il testimonial di una campagna di sensibilazzione per la lotta al cancro ed è stato sostenuto da grandi campioni come Buffon, Totti e Ronaldo. Inoltre, pochi giorni fa, Enzo è stato ospite del Santos prima del ricovero e ha incontrato Neymar.