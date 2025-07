Messi e l'orologio modello "Barbie" che fa il giro del mondo: quanto costa e perché è introvabile

L'estate di Lionel Messi prosegue tra innumerevoli voci di mercato. Tra offerte shock dall'Arabia e la suggestione Como , il campione argentino continua a segnare e stupire con il suo Inter Miami . Ma non solo in campo: Messi cattura l'attenzione delle telecamere anche fuori.

Messi, l'orologio "Barbie" è introvabile: il motivo

A far discutere i social è stata una foto dove la Pulce indossa un Rolex Daytona Cosmograph, modello "Barbie". Si tratta di un orologio in oro giallo 18 carati, con un prezzo di listino di 395mila dollari. Un pezzo veramente unico per la collezione del fuoriclasse argentino, ormai praticamente introvabile: è fuori catalogo e si vocifera che in totale ne esistano meno di 10 esemplari.