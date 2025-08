La palla di stracci è rimasta agli adulti

(Zazza) La lettera inviatami da Mimmo Carratelli e pubblicata ieri - “Ridate ai bambini la palla di stracci” - ha prodotto una serie di piacevolissime reazioni, a partire dal messaggio dell’ex presidente di tutto Franco Carraro: «Dica a Carratelli che anch’io condivido il senso della sua lettera. Il problema è che tutti e tre non siamo giovani, mentre è la nuova generazione di dirigenti che dovrebbe pensarla così e agire di conseguenza. Comunque complimenti a chi l’ha scritta e a chi l’ha ospitata». I lettori non si sono fatti mancare. Per tutti pubblico gli interventi di Francisco Santoro da Buenos Aires e Sergio Passaro da Firenze.