Dove vedere l'amichevole Empoli-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Il Sassuolo di Fabio Grosso fa visita all'Empoli di Guido Pagliuca in occasione del quarto test della sua pre season. Tra campo e mercato, con Laurienté e Pinamonti che restano al centro di voci e trattative a meno di un mese dalla chiusura della sessione estiva. I neroverdi restano un cantiere aperto, ma possono affidarsi ad un pilastro come Domenico Berardi, una delle ultime bandiere del calcio italiano. Sponda toscana, invece, riflettori puntati sui nuovi acquisti, con l'ex tecnico della Juve Stabia che sta provando a trasmettere idee e mentalità ai suoi in vista del primo impegno ufficiale. L'obiettivo è rilanciare le ambizioni del club di Corsi dopo l'amara retrocessione in Serie B.