Dove vedere l'amichevole Bayer Leverkusen-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Il Pisa di Alberto Gilardino vola in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen di Erik ten Hag, a meno di 20 giorni dalla prima in Serie A. Dopo aver piazzato il colpo Juan Cuadrado, attualmente indisponibile, i toscani puntano ad alzare l'asticella anche in amichevole, sfidando avversari di caratura superiore, come richiesto dall'ex tecnico del Genoa. Di fronte, una formazione che ha aperto un nuovo ciclo con il manager olandese, una volta chiusa l'era Xabi Alonso.