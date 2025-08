Icardi, il racconto da brividi di un ex compagno: "Ha ucciso un piccione e l'ha mangiato"

"Icardi ha ucciso un piccione e l'ha mangiato"

Sergi Gomez, difensore spagnolo ex Espanyol che ha condiviso con Icardi gli anni nelle giovanili del Barcellona, ha svelato una storia mai sentita prima sull'ex capitano dell'Inter. Intervenuto durante il podcast Post United, il 33enne catalano ha raccontato di una delle sue prime interazioni con Icardi durante la loro convivenza: "Abbiamo giocato insieme per tre o quattro stagioni e durante una di quelle abbiamo condiviso l'appartamento - ha spiegato Gomez -. Un giorno mi invitò al parco e, una volta arrivati, indicò un piccione su un pino molto alto, io non riuscivo nemmeno a vederlo. Poi afferrò una pietra e la scagliò con una fionda che aveva fatto in casa il giorno prima centrando il piccione. L'ho visto precipitare da un'altezza di 20 o 30 metri. Una volta rientrati alla Masia Mauri gli strappò tutte le piume, lo cucinò e poi lo mangiò davanti a me. In quel momento pensai solo che se quello era l'inizio non avrei nemmeno potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo".