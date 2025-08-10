Milan, quanto costa cambiare

La news non è di quelle che possono passare sotto silenzio. Malick Thiaw, tedesco, difensore centrale, 24 anni appena compiuti, è in partenza per Newcastle alla cifra, notevolissima, di 40 milioni complessivi (adesso anche i ragionieri del web sommano la parte fissa ai bonus di facile raggiungimento, con Reijnders -55 più 17- sono stati un po’ restii; ndr).

Cessione Thiaw: doppia svolta

&Egra