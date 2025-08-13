Dove vedere Psg-Tottenham in tv? Dazn o Sky, orario

Giornata storica per Udine che ospita la finale della Supercoppa Europea. Si sfidano il Paris Saint-Germain, campione in carica della Champions League, e il Tottenham, detentore dell'Europa League. In caso di vittoria, sarebbe per entrambe la prima volta che alzano questo trofeo. I parigini arrivano alla sfida dopo la finale del Mondiale per Club persa malamente contro il Chelsea di Maresca e, soprattutto, dopo il caso Donnaruma. A Udine esordirà Chevalier tra i pali mentre l'eroe della prima Champions dei parigini è stato scaricato e lasciato nella capitale francese. Situazioni difficili anche all'interno del Tottenham con il nuovo allenatore Frank che ha deciso di non convocare Bissouma per i continui ritardi.