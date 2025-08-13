Dove vedere Psg-Tottenham in tv? Dazn o Sky, orario

Giornata storica per Udine che ospita la finale della Supercoppa Europea. Si sfidano il Paris Saint-Germain, campione in carica della Champions League, e il Tottenham, detentore dell'Europa League. In caso di vittoria, sarebbe per entrambe la prima volta che alzano questo trofeo. I parigini arrivano alla sfida dopo la finale del Mondiale per Club persa malamente contro il Chelsea di Maresca e, soprattutto, dopo il caso Donnaruma. A Udine esordirà Chevalier tra i pali mentre l'eroe della prima Champions dei parigini è stato scaricato e lasciato nella capitale francese. Situazioni difficili anche all'interno del Tottenham con il nuovo allenatore Frank che ha deciso di non convocare Bissouma per i continui ritardi.
Psg-Tottenham, l'orario dell'amichevoleMonza-Inter si disputerà oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 21 allo Stadio Friuli di Udine.
Dove vedere Psg-Tottenham in diretta tvLa finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.
Dove vedere la finale della Supercoppa Europea in streaming
Servizio streaming attivo sui siti e le app ufficiali di Now Tv e Sky Go. Potrete seguire la finale in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Luis Enrique e Frank
PSG (3-4-2-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
A disposizione: Safonov, Renato Marin, Beraldo, Lucas Hernandez, Kamara, Gonzalo Ramos, Lee Kang-In, Barcola, Mbaye.
Indisponibili: Donnarumma (non convocato). Squalificati: Joao Neves. Diffidati: -.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Johnson; Richarlison. Allenatore: Thomas Frank.
A disposizione: Kinsky, Austin, Dragusin, Danso, Udogie, Davies, Gray, Bergvall, Odobert, Tel, Solanke.
Indisponibili: Takai, Maddison, Kulusevski, Bissouma (per motivi disciplinari). Squalificati: -.Diffidati: -.
