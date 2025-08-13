Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Psg-Tottenham diretta: segui la Supercoppa Europea LIVE

Le vincitrici di Champions ed Europa League si contendono il primo trofeo della nuova stagione: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Psg-Tottenham diretta: segui la Supercoppa Europea LIVE
5 min
Aggiorna

Paris Saint-Germain e Tottenham si affrontano a Udine: al Bluenergy Stadium in palio il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Europea. I francesi di Luis Enrique (senza Donnarumma, non convocato) arrivano alla gara da vincitori della Champions League, gli inglesi di Thomas Frank grazie al trionfo in Europa League: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corriere dello Sport.it.

20:09

Ceferin: "La Serie A è il mio campionato preferito tra i top cinque europei"

Il presdidente della Uefa, Ceferin, a Sky: "La Supercoppa Europa qui al Bluenergy Stadium? La nostra politica è portare questi eventi anche in città più piccole. Siamo felici di essere a Udine, in una bellissima città che è vicina alla mia Slovenia, tra l'altro. Il nuovo format della Champions League è spettacolare, tiene tutti in gioco fino all'ultima partita. Sono certo che il calcio italiano, nonostante qualche risultato negativo della Nazionale, stia migliorando. Gravina sta facendo un ottimo lavoro. Il campionato è sempre più interessante, tra le cinque leghe principali europee il mio campionato preferito è quello italiano".

20:48

Menez: "Donnarumma? Nel calcio ci sono momenti così, ora trovi la squadra giusta"

Menez ai microfoni di Sky: "Penso che il Psg sia favorito, ma in ogni partita può succedere di tutto. Donnarumma? Bisogna fare i complimenti a Gigio per quello che ha fatto al Psg. Io lo conosco, è un giocatore umile e fortissimo. Purtroppo nel calcio ci sono momenti così, bisogna accettarli. Deve continuare a scrivere la sua storia, è tra i migliori al mondo. Dopo aver vinto la Champions League non è facile andare via dal Psg, deve trovare la squadra giusta, dove sia felice".

20:46

Psg-Tottenham, rigori in caso di parità nei tempi regolamentari

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, niente supplementari: Psg e Tottenham andranno direttamente ai calci di rigore.

20:33

Marquinhos carica i compagni di squadra

Marquinhos carica i compagni di squadra da vero capitano. Tutta la grinta dell'ex Roma a pochi minuti dal calcio d'inizio.

20:27

Il Psg in campo per il riscaldamento

Il Psg scende in campo per il riscaldamento. Come a Monaco, contro l'Inter, con grande ritardo rispetto agli avversari.

20:24

Vicario: "La mia è una favola che si trasforma in realtà"

Vicario a Sky: "Finalmente è arrivata la partita. Ora conta fare un buon lavoro. Ci sono un po' di familiari e amici allo stadio essendo di Udine, è bello. Spero di poter passare un po' di tempo con loro alla fine della partita. La mia è una favola che si trasforma in realtà. Avere questa grande opportunità a casa mia, davanti alla mia gente, mi rende felice. Ho una spinta in più. Siamo determinati a dare il meglio. Come si può far male al Psg? Sappiamo delle loro qualità, quello che hanno fatto l'anno scorso è innegabile. Ci sarà da soffrire, ci sarà da dare ancora di più".

20:16

Cresce l'attesa per Psg-Tottenham

Si fanno sentire i tifosi di Psg e Tottenham, cresce l'entusiasmo per la partita che vale la Supercoppa Europea.

20:07

Vicario saluta i tifosi del Tottenham

Non c'è Gigio Donnarumma, ma c'è Vicario: il portiere italiano del Tottenham è entrato in campo per il riscaldamento e ha salutato i tifosi inglesi presenti al Bluenergy Stadium. Ad accoglierlo un boato.

20:03

Atteso Gattuso in tribuna per Psg-Tottenham

In tribuna è atteso anche il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso. Presenti anche Leonardo Bonucci e il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

20:01

Psg-Tottenham, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Psg-Tottenham.

PSG (4-2-3-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha; Doué, Barcola, Kvaratskhelia; Dembélé. Allenatore: Luis Enrique.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Spence; Richarlison. Allenatore: Frank.

20:01

Supercoppa Europea, l'orario del calcio d'inizio di Psg-Tottenham

La sfida tra Paris Saint-Germain e Tottenham, valida per la Supercoppa Europa, è in programma alle ore 21.

Bluenergy Stadium - Udine

