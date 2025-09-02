Zabarnyi: "La Russia cerca di distruggere la libertà dell'Ucraina"

"Prima di tutto, voglio ringraziare il Paris Saint-Germain, uno dei migliori club del mondo, per l'opportunità di rappresentare il mio Paese sul palcoscenico internazionale e di giocare ai massimi livelli. Allo stesso tempo, ho una chiara posizione civica: il mio Paese è sotto attacco da quattro anni e la Russia è l'aggressore che cerca invano di distruggere la libertà e l'indipendenza dell'Ucraina. Mentre la guerra continua, non mantengo alcun rapporto con i russi".

Zabarnyi: "Sostengo l'isolamento del calcio russo"

Poi sul suo compagno di squadra russo: "Interagisco con lui a livello professionale durante gli allenamenti e rispetterò tutti i miei obblighi e doveri nei confronti del club. Ma voglio essere chiaro: finché la guerra continua, sostengo pienamente il completo isolamento del calcio russo dal mondo".