Tra gli acquisti fatti dal Psg durante la sessione estiva di calciomercato c'è quello del difensore Illia Zabarnyi, il primo giocatore ucraino nella storia del club, arrivato dal Bournemouth per 63 milioni di euro. Grande attenzione sul suo debutto in campo, ma anche sulla convivenza con il portiere russo Matvey Safonov, di cui Zabarnyi ha parlato nel programma Football 360.
Zabarnyi: "La Russia cerca di distruggere la libertà dell'Ucraina"
"Prima di tutto, voglio ringraziare il Paris Saint-Germain, uno dei migliori club del mondo, per l'opportunità di rappresentare il mio Paese sul palcoscenico internazionale e di giocare ai massimi livelli. Allo stesso tempo, ho una chiara posizione civica: il mio Paese è sotto attacco da quattro anni e la Russia è l'aggressore che cerca invano di distruggere la libertà e l'indipendenza dell'Ucraina. Mentre la guerra continua, non mantengo alcun rapporto con i russi".
Zabarnyi: "Sostengo l'isolamento del calcio russo"
Poi sul suo compagno di squadra russo: "Interagisco con lui a livello professionale durante gli allenamenti e rispetterò tutti i miei obblighi e doveri nei confronti del club. Ma voglio essere chiaro: finché la guerra continua, sostengo pienamente il completo isolamento del calcio russo dal mondo".