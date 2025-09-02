Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Zabarnyi al Psg, le bellissime parole sull'Ucraina e il rapporto con la guerra: "Sostengo l'isolamento del calcio russo"

Il difensore ucraino, acquistato dai parigini per 63 milioni di euro, ha parlato del conflitto che coinvolge il suo paese e del rapporto con il portiere russo Safonov
Zabarnyi al Psg, le bellissime parole sull'Ucraina e il rapporto con la guerra: "Sostengo l'isolamento del calcio russo" © EPA
2 min

Tra gli acquisti fatti dal Psg durante la sessione estiva di calciomercato c'è quello del difensore Illia Zabarnyi, il primo giocatore ucraino nella storia del club, arrivato dal Bournemouth per 63 milioni di euro. Grande attenzione sul suo debutto in campo, ma anche sulla convivenza con il portiere russo Matvey Safonov, di cui Zabarnyi ha parlato nel programma Football 360.

Zabarnyi: "La Russia cerca di distruggere la libertà dell'Ucraina"

"Prima di tutto, voglio ringraziare il Paris Saint-Germain, uno dei migliori club del mondo, per l'opportunità di rappresentare il mio Paese sul palcoscenico internazionale e di giocare ai massimi livelli. Allo stesso tempo, ho una chiara posizione civica: il mio Paese è sotto attacco da quattro anni e la Russia è l'aggressore che cerca invano di distruggere la libertà e l'indipendenza dell'Ucraina. Mentre la guerra continua, non mantengo alcun rapporto con i russi".

Zabarnyi: "Sostengo l'isolamento del calcio russo"

Poi sul suo compagno di squadra russo: "Interagisco con lui a livello professionale durante gli allenamenti e rispetterò tutti i miei obblighi e doveri nei confronti del club. Ma voglio essere chiaro: finché la guerra continua, sostengo pienamente il completo isolamento del calcio russo dal mondo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Antony in lacrimeDonnarumma al City