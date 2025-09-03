Moratti: le condizioni dell'ex presidente dell'Inter

Moratti, ricoverato circa una settimana fa per una polmonite che aveva destato forte preoccupazione tra familiari e tifosi nerazzurri, era stato intubato fino a sabato. Nei giorni successivi i medici hanno atteso conferme sulla stabilità del quadro clinico, prima di disporre il passaggio in un reparto meno critico.

Moratti resta sotto stretta osservazione

Accanto a lui restano i familiari più stretti, con i quali l’ex presidente ha già avuto modo di parlare. Pur rimanendo sotto stretta osservazione, il percorso di recupero appare ora più concreto e induce a un cauto ottimismo.