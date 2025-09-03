Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Moratti non è più in terapia intensiva: le condizioni dell'ex presidente dell'Inter  

Intubato fino a sabato a causa di una polmonite, è stato trasferito: ha già parlato con familiari ed amici stretti
Moratti non è più in terapia intensiva: le condizioni dell'ex presidente dell'Inter   © Inter via Getty Images
1 min

Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo giorni di monitoraggio costante.

Moratti: le condizioni dell'ex presidente dell'Inter

Moratti, ricoverato circa una settimana fa per una polmonite che aveva destato forte preoccupazione tra familiari e tifosi nerazzurri, era stato intubato fino a sabato. Nei giorni successivi i medici hanno atteso conferme sulla stabilità del quadro clinico, prima di disporre il passaggio in un reparto meno critico.

Moratti resta sotto stretta osservazione

Accanto a lui restano i familiari più stretti, con i quali l’ex presidente ha già avuto modo di parlare. Pur rimanendo sotto stretta osservazione, il percorso di recupero appare ora più concreto e induce a un cauto ottimismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Le parole di AkanjiSerie A, gli orari fino alla 12esima