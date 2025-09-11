Ghoulam esclusivo: "City-Napoli nel destino". E sul futuro... 

Ghoulam, l'intervista

A 34 anni ha deciso cosa farà da grande?

"Non ancora. Per ora so che commenterò la Champions da giovedì prossimo. Si comincia con Manchester City-Napoli".



Andiamo indietro nel tempo di otto anni: 1 novembre 2017, Napoli-City, Ghoulam si rompe il crociato del ginocchio destro sull’1-0. All’apice di una partita superba e forse della carriera.

"I ricordi sono sempre dolci e mai amari, soprattutto quando riguardano il percorso calcistico: è un onore vivere certi momenti. Certo, poi possono capitare eventi un po’ più difficili...".



Lei ne ha passate tante da quel giorno e le ha viste tutte.

"Io mi considero fortunatissimo: ho avuto i migliori allenatori italiani al mondo da Ancelotti e Sarri a Gattuso e Spalletti, e in più ho lavorato con Rafa. Ho avuto un bagaglio tattico importantissimo che sto provando a sfruttare, forte anche della conoscenza delle dinamiche di campo e spogliatoio".



Carletto e Benitez, il re di Champions con 5 coppe e un vincitore del trofeo, lanciano il tema dei temi: faccia una magia, chi vincerà questa edizione?

"Scherza?".



Abbastanza. Però può indicare la sua favorita.

"Il Psg, mi aspetto tantissimo da loro. Visto il mercato? Misurato, calibrato, chirurgico".



Donnarumma a parte, s’intende.

"Assolutamente: il Psg ha fatto un errore clamoroso e ha mancato di rispetto a Gigio. Hanno voluto accontentare Luis Enrique perché ha vinto, ma non puoi fare questo a un giocatore totemico, decisivo per le vittorie stesse. Gigio è tra i due, tre portieri più forti al mondo e sarà tra i dieci del Pallone d’Oro, ma se non fosse arrivato Guardiola cosa sarebbe accaduto?".



Cosa?

"Magari finiva per fare il secondo. Sia chiaro: Chevalier è fortissimo, ma io mi chiedo: se davvero Gigio non fosse stato così bravo con i piedi come è stato detto, tanto da indurre il Psg a cambiare, uno come Pep lo avrebbe preso? Questa scusa non ha senso. Io vivo anche a Parigi e conosco storie e persone: so quanto era amato e rispettato dai compagni e dalla gente. Non me lo spiego perché è una scelta inspiegabile. Una cosa stupida".



Spostiamoci in Olanda: mercoledì c’è Ajax-Inter. L’Inter di Chivu.

"Al Mondiale per club ho tifato Inter: fare due finali in due anni solari è una cosa straordinaria e mi era anche piaciuto il modo in cui Inzaghi s’era esposto dichiarando i tre obiettivi. Meritavano di vincere qualcosa. Ora ripartono con Chivu ed è un punto interrogativo: s’è chiuso un ciclo e la squadra deve adattarsi alla novità. Tra l’altro ha il cammino peggiore. Se riuscirà a superare la prima fase, però, potrà avere ambizioni. E la vedo favorita per lo scudetto".



E il Napoli?

"Mi aspettavo qualcosina in più dalla campagna acquisti, non so se sarà in grado di gestire tre competizioni: il club ha investito tantissimo, ma il mercato è fatto di opportunità che non sempre si presentano. Di certo ha tanti campioni e Conte è incredibile: ha fatto un miracolo vincendo lo scudetto con una rosa molto corta e tanti infortuni, e continua ad adattare le sue idee ai giocatori. Ora sta facendo convivere McTominay e De Bruyne, mantenendo l’equilibrio. È super".



De Bruyne a Manchester contro il City: romanzo o favola?

"Il calcio a volte è bello per cose così e noi di questo mondo viviamo per questi momenti. Com’è che si dice? Il karma: io non ci credo, sono religioso, ma Kevin l’ha beccato in pieno. Torna nel suo stadio, alla prima e unica sfida. E Donnarumma? Incrocia proprio il Napoli: so che avrebbe voluto giocarci, da napoletano ci tiene tantissimo. E poi ci sono anche io: è la partita del destino".



Quale italiana s’è rinforzata di più e meglio in ottica Europa?

"La Roma. Ma in generale, dipende tutto da come sarà gestita fisicamente la stagione. L’Inter è arrivata morta all’ultima finale".



Capitolo Juve, allegato Vlahovic.

"Anche il loro sorteggio è complesso ed è in ricostruzione. Giuntoli ha fatto un grandissimo lavoro economico mettendo basi pulite, ma poi il club ha scelto di cambiare con Comolli, altro dirigente molto bravo: con lui al St. Etienne ho firmato il mio primo contratto pre professionistico. E ora si vedrà: nel calcio ci vuole tempo anche per una superpotenza come la Juve. David è un top player e se Vlahovic continuerà così, con la voglia di andare oltre le contestazioni, guadagneranno sia lui sia la squadra".



Per finire, l’Atalanta.

"La domanda clou è una: era l’Atalanta di Gasperini o Gasperini era solo l’allenatore? Cioè: bisogna capire se Gasp era l’X-factor o se erano club e squadra a esaltare Gasp. Sta tutto lì. Juric avrà un percorso durissimo, ma a loro piace sfidare certi avversari uomo contro uomo e con grande fisicità. La Dea mi incuriosisce molto".



L’élite Champions di Ghoulam.

"Psg favorito, poi le inglesi e il Barcellona. Il Barça mi piace: ha leggerezze difensive, d’accordo, ma anche giovani eccezionali e un top assoluto".



Lamine Yamal.

"Lui, certo. Ha spaccato lo schermo: Mbappé e Haaland sono grandi, ma lui è un fenomeno. Non vedevamo un giocatore così forte, tecnico e micidiale nell’uno contro uno da tempo. Parliamo dei Neymar, dei Cristiano e dei Messi dell’epoca. E ora mi aspetto tantissimo da Wirtz del Liverpool".



E da Guardiola cosa s’aspetta?

"Pep si reinventa sempre, ha un costante bisogno di nuove sfide. Lui è come Conte, si esalta nelle difficoltà, e il suo stile di gioco è nella leggenda. È all’avanguardia. Il calcio cambia velocemente ma lui si aggiorna, studia. Bisogna farlo sempre. Lo faccio anche io da Tokyo, dove mi trovo in questo momento".



Un viaggiatore nel tempo: lei è sette ore nel futuro.

"Sì, ma torno presto".