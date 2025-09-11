Lamela dopo il ritiro: "Non ho più avuto la stessa anca di prima"

Lamela: "Dopo l'operazione all'anca, tutto è stato diverso per me"

Nel corso di un'intervista concessa a Tyc Sports, Erik Lamela ha spiegato perché ha deciso di ritirarsi all'età di 33 anni, raccontando quanto successo tra infortuni e continui stop: "Mi sono ritirato a causa di un problema fisico che mi tormentava da molto tempo. Volevo concludere la mia carriera nel migliore dei modi, godendomela il più possibile nonostante questo problema, che è stato piuttosto difficile. Questo problema era ancora più grave perché di recente avevo sofferto di usura della cartilagine e di osteoartrite avanzata. I miei primi dolori sono iniziati a 22 anni, quando ho iniziato ad avere fastidio. A 25 anni, ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico perché non potevo competere a causa del dolore. L'operazione è andata bene e ho continuato a giocare. Ma da quel momento in poi, tutto è stato diverso per me perché è come se mi avessero sostituito l'anca. Non ho più avuto la stessa anca di prima", ha ammesso. Un calvario che lo ha portato a cambiare anche modo di allenarsi: "Questi ultimi anni sono stati molto più seri, nel senso che la mia anca è stata sempre più colpita e non potevo più allenarmi come prima. Ecco perché ho dovuto modificare il mio modo di allenarmi, perché se mi allenavo durante la settimana, non avrei giocato, perché la mia anca non riusciva a mantenere determinati livelli di prestazione durante la settimana".