Fifa, svolta storica: calendari rivoluzionati dal 2026. Ecco come cambiano le soste per le Nazionali

ZURIGO (SVIZZERA) - Rivoluzione in vista per il calendario calcistico . Aumentano le competizioni e le partite ma diminuisce, al contempo, il riposo dei giocatori . Una situazione complessa che ha generato una serie di feroci critiche negli ultimi anni. La Fifa ha dunque deciso di trovare una soluzione alle continue lamentele apportando una sostanziale modifica al calendario della stagione 2026/27 , a partire dalla sosta per le Nazionali e i complicati intrecci con le gare dei campionati nazionali per club .

Fifa, novità storica: la pausa per le Nazionali verrà accorpata. Ecco come

Il massimo organo del calcio mondiale ha infatti reso noto che le due pause per le nazionali, solitamente previste in due finestre distinte, a settembre e ottobre, saranno accorpate in un'unica pausa di tre settimane, precisamente da lunedì 21 settembre a martedì 6 ottobre 2026. Inoltre, è stato confermato che durante questo periodo ogni Nazionale, compresa l'Italia del ct Gattuso, disputerà quattro match. La sosta per le Nazionali di novembre è stata invece confermata. La modifica sostanziale degli appuntamenti calcistici resterà in vigore fino al 2030 quando Spagna, Portogallo e Marocco ospiteranno i Mondiali.