Yamal o Dembelè per il Pallone d'Oro? Lo spagnolo è in rimonta e i numeri lo premiano: il dato statistico a sorpresa

Yamal primo, Dembélé settimo. Utilizzando un metodo puramente statistico , l'Osservatorio calcistico del CIES ha stilato una classifica dei 100 migliori giocatori del mondo dell'ultimo anno in vista della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro , in programma oggi, lunedì 22 settembre. Il metodo utilizzato dal CIES tiene conto delle prestazioni dei giocatori di movimento nell'ultimo anno in sei aree di gioco, nonché del loro utilizzo, delle prestazioni in partita e dei risultati.

Pallone d'oro, chi vince? La previsione statistica del CIES

Stando alla rilevazione del CIES, Lamine Yamal si classifica al primo posto, davanti a Kylian Mbappé e al suo compagno di squadra Pedri. Il miglior difensore centrale è Virgil van Dijk (4°), mentre Achraf Hakimi ha il punteggio più alto tra i terzini (9° assoluto). Uno dei favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé, è settimo, dietro a Michael Olise e Mohamed Salah. I tre giocatori più anziani nella top 100 sono Luka Modric, Lionel Messi e Nicolás Otamendi; i più giovani Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Désiré Doué.

Pallone d'Oro, a consegnarlo sarà Ronaldinho

Sarà Ronaldinho a consegnare il Pallone d'Oro. Come riporta Marca, la scelta dell'ex calciatore brasiliano per la consegna del premio sembra far parte di una strategia per mantenere l'incertezza su chi lo vincerà. Con Yamal e Dembélé tra i principali contendenti, la scelta di Ronaldinho, che ha giocato sia per il Psg sia per il Barcellona, ​​dovrebbe mantenere vivo l'interesse fino all'ultimo istante.