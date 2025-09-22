Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Buffon e il simpatico siparietto con Donnarumma sul palco del Pallone d'Oro: il gesto è virale

Ecco cosa hanno fatto i due italiani al Théâtre du Châtelet di Parigi
Buffon e il simpatico siparietto con Donnarumma sul palco del Pallone d'Oro: il gesto è virale
2 min

Nella serata della cerimonia del Pallone D'Oro, Gianluigi Donnarumma è stato premiato, anche da Buffon tra gli altri come miglior portiere dell'ultima stagione con il trofeo Yashin, dedicato agli estremi difensori.

Pallone d'Oro, Donnarumma migliore portiere: premiato da Buffon 

Oggi al Manchester City, nell'annata 2024/25 l'italiano è stato protagonista nella vittoria della Champions League con il Paris Saint-Germain.

Il gesto di Buffon al momento della premiazione

Il capitano della Nazionale italiana è salito sul palco del Théâtre du Châtelet di Parigi per ritirare il premio e Buffon, capo delegazione degli Azzurri, l'ha salutato e si è complimentato e con un buffetto simpatico sul collo tra i sorrisi di entrambi. Come se fossero due vecchi amici.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

