Pallone d'Oro 2025 diretta: segui la cerimonia di Parigi e la proclamazione del vincitore LIVE

PARIGI (FRANCIA) - È il giorno del Pallone d'Oro a Parigi, dove oggi (22 settembre 2025, a partire dalle ore 19:30) è in programma al Théâtre du Châtelet la cerimonia in cui sarà proclamato il vincitore del prestigioso riconoscimento istituito nel 1956 dal periodico specializzato 'France Football'. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:28
Pallone d'Oro femminile, Girelli tra le prime 20 classificate
Grande soddisfazione per Girelli: l'attaccante della Juve e della Nazionale, accompagnata a Parigi anche dall'ex bianconera Sofia Cantore (24ª posizione), è entrata tra le prime 20 classificate del Pallone d'Oro femminile: per lei la 16ª posizione. TUTTI I DETTAGLI
19:19
Pallone d'Oro 2025, Serie A fuori dalla top 15: la classifica
Manca sempre meno all'assegnazione del Pallone d'oro. Il countdown terminerà alle ore 21 al Theatre du Chatelet di Parigi, ma intanto iniziano a definirsi le posizioni meno rilevanti. Tra gli uomini 18° il napoletano McTominay, il capitano interista Lautaro Martinez 20° mentre 25° è il suo compagno di squadra Dumfries. Solo 26° Haaland, centravanti norvegese del Manchester City.
19:12
Yamal o Dembélé per il Pallone d'Oro? Il dato a sorpresa
Per il Pallone d'Oro 2025 è quello tra Yamal e Dembélé il duello annunciato, con lo spagnolo del Barcellona in rimonta sul francese del Psg campione d'Europa. E c'è un dato statistico a sorpresa... LEGGI TUTTO
19:04
Pallone d'Oro, tutti i candidati per i premi di stasera: le nomination
Nella lista delle nomination per l'ambito trofeo e i vari riconoscimenti ci sono anche lo juventino Yildiz, il capitanno azzurro Donnarumma e Conte, tecnico del Napoli.
18:57
Il Psg gioca con il Marsiglia mentre c'è il Pallone d'Oro: bufera in Francia
Posticipata ieri per il maltempo, la sfida tra il Marsiglia e il Psg va in scena stasera al Velodrome mentre a Parigi si assegna il Pallone d'Oro 2025. APPROFONDISCI
18:50
Pallone d'Oro 2025: dove vedere la cerimonia in tv e in streaming
La cerimonia del Pallone d'Oro 2025, in programma a Parigi dove sarà proclamato il vincitore del prestigioso riconoscimento, potrà essere seguita in diretta. TUTTI I DETTAGLI
Théâtre du Châtelet, Parigi (Francia)