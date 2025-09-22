Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pallone d'Oro 2025 diretta: segui la cerimonia di Parigi e la proclamazione del vincitore LIVE

Appuntamento al Théâtre du Châtelet per conoscere il nome del calciatore che sarà premiato con il prestigioso riconoscimento: aggiornamenti in tempo reale
7 min
PARIGI (FRANCIA) - È il giorno del Pallone d'Oro a Parigi, dove oggi (22 settembre 2025, a partire dalle ore 19:30) è in programma al Théâtre du Châtelet la cerimonia in cui sarà proclamato il vincitore del prestigioso riconoscimento istituito nel 1956 dal periodico specializzato 'France Football'. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

19:28

Pallone d'Oro femminile, Girelli tra le prime 20 classificate

Grande soddisfazione per Girelli: l'attaccante della Juve e della Nazionale, accompagnata a Parigi anche dall'ex bianconera Sofia Cantore (24ª posizione), è entrata tra le prime 20 classificate del Pallone d'Oro femminile: per lei la 16ª posizione. TUTTI I DETTAGLI

19:19

Pallone d'Oro 2025, Serie A fuori dalla top 15: la classifica

Manca sempre meno all'assegnazione del Pallone d'oro. Il countdown terminerà alle ore 21 al Theatre du Chatelet di Parigi, ma intanto iniziano a definirsi le posizioni meno rilevanti. Tra gli uomini 18° il napoletano McTominay, il capitano interista Lautaro Martinez 20° mentre 25° è il suo compagno di squadra Dumfries. Solo 26° Haaland, centravanti norvegese del Manchester City.

 

 

19:12

Yamal o Dembélé per il Pallone d'Oro? Il dato a sorpresa

Per il Pallone d'Oro 2025 è quello tra Yamal e Dembélé il duello annunciato, con lo spagnolo del Barcellona in rimonta sul francese del Psg campione d'Europa. E c'è un dato statistico a sorpresa... LEGGI TUTTO

19:04

Pallone d'Oro, tutti i candidati per i premi di stasera: le nomination

Nella lista delle nomination per l'ambito trofeo e i vari riconoscimenti ci sono anche lo juventino Yildiz, il capitanno azzurro Donnarumma e Conte, tecnico del Napoli.

 

 

18:57

Il Psg gioca con il Marsiglia mentre c'è il Pallone d'Oro: bufera in Francia

Posticipata ieri per il maltempo, la sfida tra il Marsiglia e il Psg va in scena stasera al Velodrome mentre a Parigi si assegna il Pallone d'Oro 2025. APPROFONDISCI

18:50

Pallone d'Oro 2025: dove vedere la cerimonia in tv e in streaming

La cerimonia del Pallone d'Oro 2025, in programma a Parigi dove sarà proclamato il vincitore del prestigioso riconoscimento, potrà essere seguita in diretta. TUTTI I DETTAGLI

Théâtre du Châtelet, Parigi (Francia)

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

