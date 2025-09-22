Pallone d'Oro 2025 diretta: segui la cerimonia di Parigi e la proclamazione del vincitore LIVE

PARIGI (FRANCIA) - È il giorno del Pallone d'Oro a Parigi , dove oggi (22 settembre 2025, a partire dalle ore 19:30) è in programma al Théâtre du Châtelet la cerimonia in cui sarà proclamato il vincitore del prestigioso riconoscimento istituito nel 1956 dal periodico specializzato 'France Football' . Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

19:28

Pallone d'Oro femminile, Girelli tra le prime 20 classificate

Grande soddisfazione per Girelli: l'attaccante della Juve e della Nazionale, accompagnata a Parigi anche dall'ex bianconera Sofia Cantore (24 ª posizione), è entrata tra le prime 20 classificate del Pallone d'Oro femminile: per lei la 16 ª posizione. TUTTI I DETTAGLI

19:19

Pallone d'Oro 2025, Serie A fuori dalla top 15: la classifica

Manca sempre meno all'assegnazione del Pallone d'oro. Il countdown terminerà alle ore 21 al Theatre du Chatelet di Parigi, ma intanto iniziano a definirsi le posizioni meno rilevanti. Tra gli uomini 18° il napoletano McTominay, il capitano interista Lautaro Martinez 20° mentre 25° è il suo compagno di squadra Dumfries. Solo 26° Haaland, centravanti norvegese del Manchester City.

19:12

Yamal o Dembélé per il Pallone d'Oro? Il dato a sorpresa

Per il Pallone d'Oro 2025 è quello tra Yamal e Dembélé il duello annunciato, con lo spagnolo del Barcellona in rimonta sul francese del Psg campione d'Europa. E c'è un dato statistico a sorpresa... LEGGI TUTTO

19:04

Pallone d'Oro, tutti i candidati per i premi di stasera : le nomination

Nella lista delle nomination per l'ambito trofeo e i vari riconoscimenti ci sono anche lo juventino Yildiz, il capitanno azzurro Donnarumma e Conte, tecnico del Napoli.

18:57

Il Psg gioca con il Marsiglia mentre c'è il Pallone d'Oro: bufera in Francia

Posticipata ieri per il maltempo, la sfida tra il Marsiglia e il Psg va in scena stasera al Velodrome mentre a Parigi si assegna il Pallone d'Oro 2025. APPROFONDISCI

18:50

Pallone d'Oro 2025: dove vedere la cerimonia in tv e in streaming

La cerimonia del Pallone d'Oro 2025, in programma a Parigi dove sarà proclamato il vincitore del prestigioso riconoscimento, potrà essere seguita in diretta. TUTTI I DETTAGLI

Théâtre du Châtelet, Parigi (Francia)