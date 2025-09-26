Busquets si ritira: l'annuncio social è da brividi

Sergio Busquets si ritira. Attraverso un video e un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram, l'ex Barcellona, dal luglio 2023 all'Inter Miami, ha annunciato di aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo: "Grazie a tutti voi e al calcio per avermi dato tanto. Sarete sempre parte di questa bellissima storia. Un sentito ringraziamento a tutti, e al calcio, per tutto. Sarete sempre parte di questa bellissima storia. Grazie a tutti e al calcio. Sarò sempre parte di questa bellissima storia", ha scritto Busquets.