Contattaci
Euro 2032, Massimo Sessa nominato commissario straordinario per gli stadi

Con una lunga e qualificata esperienza nel settore, avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture
Euro 2032, Massimo Sessa nominato commissario straordinario per gli stadi© EPA
2 min

Massimo Sessa è stato nominato Commissario straordinario per gli stadi degli Europei del 2032. L'Ing. Sessa avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo. Vanta una lunga e qualificata esperienza come Dirigente Generale del MIT e attualmente è Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

Sessa commissario straordinario per Euro 2032: il comunicato

"Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha proposto la nomina dell'ing. Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinario per gli stadi al vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per l'acquisizione del concerto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Successivamente, come indicato nella norma, la nomina sarà sottoposta al parere dalle Conferenza Stato-Regioni per la definitiva applicazione".

