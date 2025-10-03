Yamal infortunato prima della nazionale? In Spagna sono durissimi: “Telenovela con il Barça…”

Sta montando un ' caso-Yamal ' in Spagna per la mancata risposta alla convocazione in nazionale da parte del giovane fuoriclasse del Barcellona a causa di un infortunio comunicato solamente oggi dagli azulgrana con un bollettino medico. Le Furie Rosse guidate dal ct Luis de la Fuente dovranno. dunque, fare a meno del talentino in entrambe i match di qualificazione al Mondiale 2026 contro Georgia e Bulgaria. Un forfait che ha fatto infuriare la Federazione iberica.

Prima l'ok del giocatore, poi il comunicato del Barça

Il comunicato del Barcellona, che annunciava il riproporsi del problema all'inguine, che terrà fuori Yamal per le prossime due-tre settimane, ha colto completamente di sorpresa l'entourage della Nazionle spagnola e lo stesso commissario tecnico, che solmente giovedì pomeriggio aveva ricevuto le rassicurazioni del caso sulle condizioni del ragazzo, decidendo così di inserirlo nella lista dei convocati per il doppio appuntamento.

Lo scambio di accuse tra Federazione e catalani

La telenovela tra Barcellona e Spagna, con Yamal protagonista, va d'altro canto in scena dallo scorso settembre, quando il giocatore aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un problema muscolare alla schiena, ma qualche giorno più tardi il Barcellona aveva riscontrato anche un problema all'inguine, accusado direttamente lo staff iberico di non aver monitorato, né palesato la situazione. Responsabilità allontanata dai medici federali, che hanno ribadito il trattamento del fastidio sciatalgico, prima di liberare in anticipo Lamine.