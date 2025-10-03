Yamal, nuovo infortunio: i tempi di recupero e le condizioni in vista di Real Madrid-Barcellona

Lamine Yamal si ferma di nuovo. Il talento del Barcellona ha subito una ricaduta per del'infortunio all'inguine durante la partita di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain. Lo spagnolo era appena tornato a disposizione di Hansi Flick dopo essere tornato in condizioni non ottimali dall'ultima pausa per le partite delle nazionali. Un infortunio che aveva fatto parecchio discutere per lo sfogo dell'allenatore dei blaugrana.
Infortunio Yamal, il bollettino del Barcellona
Questo il bollettino medico del Barcellona: "Il problema all'inguine di Lamine Yamal si è ripresentato dopo la partita contro il PSG. Il giocatore salterà la partita contro il Siviglia e i suoi tempi di recupero sono stimati in 2-3 settimane. Il numero 10 del Barcellona ha collezionato cinque presenze in questa stagione con il Barcellona, quattro in campionato e una in Champions League, segnando due gol e fornendo tre assist. Il problema all'inguine gli ha fatto perdere quattro partite in questa stagione". Yamal dunque salterà sicuramente le partite contro Siviglia e Girona in campionato e quella di Champions contro l'Olympiacos. Il 26 ottobre poi in programma il primo Clasico stagionale contro il Real Madrid e bisognerà valutare le sue condizioni per la sfida.