Yamal, nuovo infortunio: i tempi di recupero e le condizioni in vista di Real Madrid-Barcellona

Infortunio Yamal, il bollettino del Barcellona

Questo il bollettino medico del Barcellona: "Il problema all'inguine di Lamine Yamal si è ripresentato dopo la partita contro il PSG. Il giocatore salterà la partita contro il Siviglia e i suoi tempi di recupero sono stimati in 2-3 settimane. Il numero 10 del Barcellona ha collezionato cinque presenze in questa stagione con il Barcellona, ​​quattro in campionato e una in Champions League, segnando due gol e fornendo tre assist. Il problema all'inguine gli ha fatto perdere quattro partite in questa stagione". Yamal dunque salterà sicuramente le partite contro Siviglia e Girona in campionato e quella di Champions contro l'Olympiacos. Il 26 ottobre poi in programma il primo Clasico stagionale contro il Real Madrid e bisognerà valutare le sue condizioni per la sfida.