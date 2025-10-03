Bundesliga, il Colonia vince in casa dell'Hoffenheim e irrompe in zona Champions

Bundesliga, la classifica

Decide l'acuto di El Mala

Hoffenheim e Colonia iniziavano a pari punti, entrambe a quota 7 in classifica, dopo un avvio di campionato contraddittorio. In ossequio al trend di queste prime giornate, però, sono gli ospiti a spuntarla, conquistando il secondo successo in trasferta, dopo quello al debutto con il Mainz. A decidere il match della PreZero Arena di Sinsheim è il gol di El Mala, che al 16' trova il destro vincente, andando a chiudere una perfetta ripartenza del Colonia. Che poi difende il vantaggio fino in fondo, per un successo che per la squadra di Kwasniok vale l'aggancio al quarto posto, alle spalle di Bayern, Borussia Dortmund e Lipsia.

Bundesliga, tutti i risultati