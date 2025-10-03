Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bundesliga, il Colonia vince in casa dell'Hoffenheim e irrompe in zona Champions

L'undici di Kwasniok ritrova il successo dopo due ko consecutivi e passa alla PrezeroArena, issandosi momentaneamente al quarto posto in classifica
Bundesliga, il Colonia vince in casa dell'Hoffenheim e irrompe in zona Champions
1 min

La 6ª giornata di Bundesliga si apre con il ritorno alla vittoria del Colonia che, dopo due sconfitte consecutive con Lipsia e Stoccarda, passa in casa dell'Hoffenheim, regalandosi una notte al quarto posto, in piena zona Champions League. Terzo ko consecutivo tra le mura amiche per la squadra dell'austriaco Ilzer.

Bundesliga, la classifica

Decide l'acuto di El Mala

Hoffenheim e Colonia iniziavano a pari punti, entrambe a quota 7 in classifica, dopo un avvio di campionato contraddittorio. In ossequio al trend di queste prime giornate, però, sono gli ospiti a spuntarla, conquistando il secondo successo in trasferta, dopo quello al debutto con il Mainz. A decidere il match della PreZero Arena di Sinsheim è il gol di El Mala, che al 16' trova il destro vincente, andando a chiudere una perfetta ripartenza del Colonia. Che poi difende il vantaggio fino in fondo, per un successo che per la squadra di Kwasniok vale l'aggancio al quarto posto, alle spalle di Bayern, Borussia Dortmund e Lipsia.

Bundesliga, tutti i risultati

