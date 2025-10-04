Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tensione in sala stampa tra due giornalisti dopo Lazio-Torino. La dura reazione di Baroni furioso: "Voi..."

Due cronisti hanno un acceso battibecco durante la conferenza del tecnico, che non la prende bene: cosa è successo all'Olimpico
2 min

Tensione in sala stampa all'Olimpico dopo Lazio-Torino. Due cronisti sono venuti quasi alle mani, discutendo animatamente, durante la conferenza di Baroni che, a sua volta, si è infuriato. Cosa è successo? Stando al racconto dei tanti presenti, un giornalista avrebbe riso a una precisa domanda di un collega sull'ottima prestazione del Torino. Baroni avrebbe colto tutto e, prima di risponde alla domanda, ha detto: "Perdonami, ma sentire e vedere ridere delle persone davanti a te mentre stai facendo una domanda non è una cosa bella, mi porta via l'attenzione. State sereni, io sono uno tosto, che non molla, che sa benissimo le difficoltà che incontrerà ma tutto questo mi dà un'energia che voi non immaginate neanche". Baroni continua la sua conferenza e la cosa pare finita lì. Invece no.

Tensione all'Olimpico tra due giornalisti: Baroni furioso

Perché i due cronisti iniziano a discutere, non se le mandano a dire, gli steward intervengono per evitare che la situazione degeneri e Baroni, che assiste alla scena, si infuria: "Voi non mi conoscete - dice - e state mancando di rispetto a me, agli altri giornalisti e alla vostra categoria". Il tecnico se ne va, il battibecco tra i due continua poi, in qualche modo, torna la calma. Come in campo, la coda di Lazio-Torino è stata carica di tensione.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Cataldi: "Rigore netto"Lazio-Torino, veleno nel finale