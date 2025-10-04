Tensione in sala stampa tra due giornalisti dopo Lazio-Torino. La dura reazione di Baroni furioso: "Voi..."

Tensione in sala stampa all'Olimpico dopo Lazio-Torino. Due cronisti sono venuti quasi alle mani, discutendo animatamente, durante la conferenza di Baroni che, a sua volta, si è infuriato. Cosa è successo? Stando al racconto dei tanti presenti, un giornalista avrebbe riso a una precisa domanda di un collega sull'ottima prestazione del Torino. Baroni avrebbe colto tutto e, prima di risponde alla domanda, ha detto: "Perdonami, ma sentire e vedere ridere delle persone davanti a te mentre stai facendo una domanda non è una cosa bella, mi porta via l'attenzione. State sereni, io sono uno tosto, che non molla, che sa benissimo le difficoltà che incontrerà ma tutto questo mi dà un'energia che voi non immaginate neanche". Baroni continua la sua conferenza e la cosa pare finita lì. Invece no.