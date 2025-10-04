Lazio-Torino diretta: segui la partita di Serie A LIVE

ROMA - In grande emergenza e, adesso, anche con il forfait di Zaccagni da fronteggiare, la Lazio prova a infilare il secondo successo di fila dopo quello di Genova, obiettivo che ai biancocelesti ancora manca in questo avvio di campionato. All'Olimpico arriva il Torino tra incroci del destino e posta in palio già pesante: Sarri fa 300 panchine in Serie A, l'ex Baroni invece traballa e sfida il passato. Segui tutto in diretta.

13:47

I numeri di Lazio-Torino

La Lazio è rimasta imbattuta in 11 (6V, 5N) delle ultime 12 sfide disputate contro il Torino in Serie A, comprese tutte le ultime quattro (3V, 1N). Fa eccezione, nel periodo, la sconfitta per 0-1 all'Olimpico del 22 aprile 2023 (rete di Ivan Ilic).

La Lazio è la squadra contro la quale il Torino ha pareggiato il maggior numero di incontri in Serie A: 59, sui 140 totali (il 42%), compreso l'ultimo (1-1 lo scorso 31 marzo, con gol di Adam Marusic per i biancocelesti e Gvidas Gineitis per i granata).

Il Torino ha vinto l'ultima trasferta giocata all'Olimpico contro la Roma (1-0), alla terza giornata di questo campionato. I granata potrebbero conquistare due successi in questo stadio soltanto per la terza volta nella stessa stagione di un torneo di Serie A, dopo il 1992/93 con Emiliano Mondonico e il 1974/75 con Edmondo Fabbri alla guida.

Dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque gare (1V), la Lazio ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa (3-0). I biancocelesti potrebbero collezionare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio, e con annesso 'clean sheet' per la prima volta da novembre 2024: in entrambi i casi con Marco Baroni come allenatore.