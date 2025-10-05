Terribile incidente per un ex giocatore della Juve, distrutta la sua Lamborghini: "Stavo guidando, poi..."

Un terribile incidente ha visto protagonista Eljero Elia . L'ex calciatore olandese, con un passato anche alla Juventus , nella notte è sopravvissuto a un incidente che ha coinvolto quattro auto. Totalmente distrutta la sua Lamborghini Urus. Il fatto è avvenuto circa alle 21:45 sull'autostrada A4, nei pressi di Leiden, in Olanda. Nessuno ha riportato ferite gravi , come riportato dalla polizia.

Elia: "Ho provato a frenare, ma la macchina ha slittato"

Elia, classe 1987, è stato interrogato dalla polizia riguardo la dinamica dell'incidente: "Stavo guidando su un tratto solitamente tranquillo a quell'ora. Improvvisamente ho visto del traffico davanti a me e le auto frenare. Ho provato a farlo anche io, ma la mia macchina ha slittato". Questo quanto dichiarato dall'ex calciatore, ritiratosi nel 2023, che in carriera ha avuto anche un passato alla Juventus nella stagione 2011-12.