Un ex della Juve dà l'addio al calcio per fare il rapper

"Nella mia testa mi sono fermato già da qualche anno"

"Lascio il calcio - queste le dichiarazioni di Elia - Sono così occupato che non ho neanche avuto il tempo di farlo, ma è arrivato il momento di far sapere a tutta l'Olanda che non sono più un calciatore. Nella mia testa mi sono fermato già da qualche anno. Non mi sono per niente divertito nelle ultime stagioni, non ho avuto neanche un momento felice all'Utrecht". Elia comincerà la carriera da rapper e lo scorso agosto ha pubblicato un album chiamato "Molenwijk".