Cristiano Ronaldo, l'indiscrezione su quanto guadagna davvero: il suo patrimonio è incredibile

Cristiano Ronaldo diventa il primo calciatore miliardario . Il fuoriclasse portoghese, oggi capitano dell'Al-Nassr e della nazionale lusitana, si conferma un'autentica multinazionale, in campo e all'esterno del terreno di gioco. La stima del suo patrimonio è davvero pazzesca, considerando anche i recenti accordi di sponsorizzazione.

Ronaldo diventa miliardario, l'indiscrezione sul patrimonio di CR7

Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, il patrimonio di Cristiano Ronaldo toccherebbe una cifra pari a 1,4 miliardi di dollari. A pochi passi dal matrimonio con la sua Georgina, CR7 continua a monetizzare grazie alla sua immagine, siglando accordi a cinque stelle con brand del calibro di Armani e Nike, accompagnati dal prolungamento di contratto con l'Al-Nassr, che ha fatto di lui una sorta di brand ambassador della Saudi League. Una firma che avrebbe portato nelle tasche dell'ex attaccante di Juve, Manchester United e Real Madrid, oltre 400 milioni di dollari. E Ronaldo non sembra avere alcuna intenzione di smettere di giocare.