Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Cristiano Ronaldo, l'indiscrezione su quanto guadagna davvero: il suo patrimonio è incredibile

Il fuoriclasse portoghese, oggi simbolo dell'Al-Nassr, si conferma un'autentica multinazionale: la cifra è da capogiro
2 min

Cristiano Ronaldo diventa il primo calciatore miliardario. Il fuoriclasse portoghese, oggi capitano dell'Al-Nassr e della nazionale lusitana, si conferma un'autentica multinazionale, in campo e all'esterno del terreno di gioco. La stima del suo patrimonio è davvero pazzesca, considerando anche i recenti accordi di sponsorizzazione.

Ronaldo diventa miliardario, l'indiscrezione sul patrimonio di CR7

Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, il patrimonio di Cristiano Ronaldo toccherebbe una cifra pari a 1,4 miliardi di dollari. A pochi passi dal matrimonio con la sua Georgina, CR7 continua a monetizzare grazie alla sua immagine, siglando accordi a cinque stelle con brand del calibro di Armani e Nike, accompagnati dal prolungamento di contratto con l'Al-Nassr, che ha fatto di lui una sorta di brand ambassador della Saudi League. Una firma che avrebbe portato nelle tasche dell'ex attaccante di Juve, Manchester United e Real Madrid, oltre 400 milioni di dollari. E Ronaldo non sembra avere alcuna intenzione di smettere di giocare.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Il matrimonio di CR7Sesto figlio per Ronaldo