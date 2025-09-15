"Cristiano Ronaldo sposa Georgina perché incinta del sesto figlio"  

Dopo la chiacchieratissima proposta di matrimonio , Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez tornano al centro del gossip. L'influencer e modella è apparsa con un pancino sospetto e secondo alcune indiscrezioni trapelate dal programma tv spagnolo ¡Vaya fama! (in onda su Telecinco) sarebbe in dolce attesa. "Si stanno sposando perché lei è incinta e non è possibile nel Paese dove vivono", ha assicurato la giornalista Alba Morales. "Hanno deciso di sposarsi perché dove vivono hanno già chiuso un occhio: dove vivono non si può vivere senza essere sposati. E hanno chiuso un occhio per due anni e ora, per di più, se rimani incinta... Voglio dire, è uno scherzo se lo rinnovano per altri due anni e stanno pagando una fortuna".

Il vero motivo per cui Cristiano Ronaldo sta sposando Georgina

CR7 vive a Riyadh, in Arabia Saudita, con la sua famiglia, avendo firmato un contratto con la squadra Al-Nassr all'inizio del 2023. Contratto che è stato recentemente rinnovato fino al 2027. Le leggi sulla famiglia in Arabia Saudita si basano sulla fede islamica e riflettono un forte rispetto per la tradizione e i valori culturali. L'omosessualità e le relazioni fuori dal matrimonio sono illegali e severamente punite. E, tra le tante cose, la legge saudita non accetta di certo una donna incinta ma non sposata. È vero che la coppia ha già cinque figli ma a quanto pare se fino ad oggi si è voluto fare uno strappo alla regola non si potrà continuare così in futuro. Per il momento i diretti interessati non hanno confermato o smentito tali indiscrezioni.

Matrimonio e un altro figlio per Cristiano Ronaldo e Georgina

Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa e con Georgina questo sogno si sta realizzando a poco a poco. L'ex commessa è una madre molto attenta e premurosa per i suoi cinque figli. Secondo alcune voci la coppia potrebbe convolare a nozze a luglio 2026, subito dopo i Mondiali di calcio, molto probabilmente gli ultimi per l'attaccante. Tra l'altro il 2026 è anche l'anno che segna i venti anni dal debutto di Cristiano Ronaldo con la Nazionale portoghese.