Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr, è ufficiale: i dettagli del nuovo contratto

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente rinnovato con l'Al Nassr . Nonostante le voci dei mesi scorsi che lo davano in partenza dopo l'eliminazione nella Champions League asiatica, il portoghese, che nei giorni scorsi ha salutato Pioli , ha deciso di rinnovare con il club saudita fino al 2027 . Un accordo che prevede un nuovo stipendio monstre di 200 milioni di euro all'anno . Una nuova scadenza che allunga anche la sua permanenza nel calcio: giocherà fino ad almeno 42 anni. Il suo contratto sarebbe scaduto tra pochi giorni, il 30 giugno, ma il club ha annunciato la sua permanenza.

Ronaldo resta all'Al Nassr: il comunicato

Sui social Ronaldo e il club hanno postato una foto del giocatore insieme al presidente con la maglia dell'Al Nassr e come numero l'anno della nuova scadenza, 2027. Questo il comunicato del club sul rinnovo: "Al Nassr e CR7, la storia continua. Al Nassr Club Company ha ufficialmente firmato il prolungamento del contratto con Cristiano Ronaldo. Il nuovo contratto del capitano dell'Al Nassr sarà valido fino al 2027. L'Al Nassr al momento della firma è stato rappresentato dal suo presidente Abdullah Almajed". Dal suo arrivo nel 2022, Ronaldo ha segnato 93 gol e messo a referto 19 assist in 105 partite, ma non è ancora riuscito a conquistare il primo trofeo con il club.