Cannavaro non ci sta: "Il maxi stipendio da ct dell'Uzbekistan? La verità è una sola"

Gattuso deve ancora conquistarsi il pass per il Mondiale, l'amico Cannavaro invece è già lì da nuovo ct dell'Uzbekistan . Sarà il capitano dell'Italia del 2006 a guidare la nazionale uzbeka nella Coppa del Mondo che si svolgerà tra Messico, Stati Uniti e Canada nel 2026. Immancabile, dunque, la battuta di Gattuso che è diventata virale. Ma tra sorrisi e ironia a distanza c'è spazio anche per una precisazione che arriva direttamente da Cannavaro: "Non posso nascondere il mio disappunto per la fake news , subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka, per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 parteciperà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l'anno, diventando uno tra i dieci ct più pagati al mondo", ha riferito all'Ansa, sottolineando l'inesattezza delle cifre del contratto.

Cannavaro e la verità sull'ingaggio

Nella smentita si precisa anche che la vera cifra è meno della metà di quella erroneamente diffusa sul web. "Mi sarei aspettato - prosegue l'ex Pallone d'oro - un controllo più attento delle fonti, nell' informazione sportiva le fake news creano sempre più un cortocircuito incontrollabile. Stavolta è capitato a me e ho potuto misurare quanto questo sia pericoloso e dannoso, sia per i fruitori delle varie piattaforme sia per chi è oggetto di fake news e non può fare nulla per arginarle, vista la velocità del web". Poi conclude: "La verità è una sola. Ho accettato con entusiasmo la proposta di allenare l'Uzbekistan con la prospettiva del Mondiale e della valorizzazione dei giovani talenti di un calcio in crescita. Il contratto è fino al 2027, con opzione di rinnovo biennale, segno che il progetto non è di breve periodo e prescinde dal mero aspetto economico".