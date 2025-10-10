Brasile show in amichevole: Ancelotti batte 5-0 la Corea del Sud. Pari tra Giappone e Paraguay

Il Brasile di Ancelotti dilaga in amichevole: 5-0 alla Corea del Sud

La Seleçao guidata dal ct italiano ha infatti travolto a domicilio la Corea del Sud capitanata da Son e con l'ex napoletano Kim al centro della difesa: 5-0 il risultato finale al ' Seoul World Cup Stadium', dove c'era un solo 'italiano' a disposizione di Ancelotti (l'interista Carlos Augusto, entrato al 70', mentre è rimasto a casa per infortunio il romanista Wesley). Il Brasile ha sfoggiato tutta la sua tecnica, iniziando con un primo gol frutto di una bella azione di squadra conclusa da Estevao (13'), 18enne del Chelsea che ha poi trovato un'altra rete al 47'. Oltre al giocatore dei 'Blues', anche le stelle del Real Madrid hanno fatto la differenza: Rodrygo ha segnato due gol (41' e 49') e Vinicius Jr. ha messo a segno il colpo di grazia (77').

Corea del Sud-Brasile 0-5: cronaca, statistiche e tabellino

Pari show tra Giappone e Paraguay

Come i sudcoreani già qualificato per il Mondiale 2026, il Brasile continuerà il suo tour di amichevoli asiatiche con la partita in programma martedì (14 ottobre) in Giappone, dove sfiderà la nazionale nipponica che intanto oggi, tra le mura amiche di Suita e con il parmense Suzuki titolare tra i pali, ha pareggiato 2-2 contro il Paraguay in un'altra amichevole tra nazionali già sicure del pass iridato. Almiron al 20' ha portato in vantaggio i sudamericani (in attacco titolare Sanabria della Cremonese) e sei minuti più tardi ha pareggiato Ogawa per i padroni di casa; nella ripresa poi la 'Albirroja' si è riportata avanti con Gomez (64'), ma il gol di Ueda nel recupero (90+4') ha fissato il risultato sul 2-2.

Giappone-Paraguay 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

L'Uruguay vince di misura con la Repubblica Dominicana

In un'altra amichevole invece l'Uruguay ha battuto 1-0 la Repubblica Dominicana a Kuala Lumpur, in Malesia. La 'Celeste' di Marcelo Bielsa, già qualificata ai Mondiali del 2026, si è imposta grazie alla rete segnata nella ripresa da Ignacio Laquintana (60'). Tra i sudamericani solo panchina per Israel, portiere del Torino, mentre Alvarez del Monza è entrato dopo l'intervallo ma è stato poi sostituito nel recupero.