Mondiali, quei 16 posti in più al Potere

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Anche la nazionale di Capo Verde stacca il biglietto per i Mondiali 2026 e già si appropria di un record. È il Paese più piccolo, per estensione, fra tutti quelli che hanno raggiunto una fase finale. Coi suoi 4.033 chilometri quadrati è Lilliput fra colossi territoriali come Usa, Bras
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte