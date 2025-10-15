Amichevoli internazionali: brilla Lautaro, si fa male Pulisic

Una notte dagli umori opposti per Inter e Milan nel corso di questa sosta per le nazionali. Se da un lato c'è un Lautaro Martinez che brilla con un gol segnato con l'Argentina, dall'altro continua l'apprensione in cassa rossonera per l'infortunio di Pulisic . L'esterno è stato costretto al cambio alla mezz'ora della partita vinta dagli Stati Uniti contro l'Australia per 2-1.

Altro infortunio in casa Milan: si ferma Pulisic

Dopo gli infortuni di Estupinan e Saelemaekers, nella notte italiana a fermarsi è Pulisic. L'esterno è stato costretto al cambio alla mezz'ora "Ha avvertito qualcosa al bicipite femorale della coscia destra, domani volerà in Italia, non possiamo dire altro". Queste le parole del commissario tecnico statunitense Pochettino circa le condizioni di Pulisic, che sarà così valutato dallo staff del Milan. E' durata appena trenta minuti la partita del numero 11 rossonero al Dick's Sporting Goods Park di Commerce City.

Lautaro, nuovo gol con l'Argentina

Sempre negli Stati Uniti, a Fort Lauderdale, l'Argentina domina contro Porto Rico: 6-0. Grande protagonista della partita è stato Lionel Messi: due gli assist, di cui uno di tacco a Lautaro Martinez. Con la rete segnata, il capitano dell'Inter (subentrato al 60esimo minuto) è stata la trentacinquesima della sua carriera in albiceleste, diventando il quarto massimo goleador della nazionale.