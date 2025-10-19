Un ex Real Madrid colpito da ictus e ricoverato in ospedale: chi è e cosa è successo
L’ex esterno olandese Royston Drenthe, noto per la sua esperienze con il Real Madrid, è stato colpito da un ictus e attualmente si trova ricoverato in un ospedale in Belgio.
A comunicarlo è stato il club FC Rebellen, squadra belga di ex calciatori professionisti di cui il 38enne fa parte. Secondo la nota ufficiale, le condizioni di Drenthe sono stabili e sotto controllo. “Sta ricevendo buone cure ed è in buone mani”, ha scritto l’FC Rebellen in un comunicato diffuso sui propri canali.
Condizioni stabili per l'ex Real
“La squadra e tutti i soggetti coinvolti sperano in una pronta guarigione”, si legge ancora nella nota. Il club ha inoltre chiesto rispetto per la privacy del giocatore e dei suoi familiari in questo momento difficile: “La famiglia di Royston chiede tranquillità e privacy durante questo periodo, così da potergli fornire il supporto e lo spazio necessari per la sua guarigione”, conclude il comunicato ripreso da Reuters e De Telegraaf.