martedì 28 ottobre 2025
La provocazione di De Laurentiis

A proposito di sovranismi e dintorni, spicca l’uscita di Aurelio De Laurentiis sulle Nazionali: «I calendari sono obesi e i calciatori...»
Roberto Beccantini
1 min
TagsDe Laurentiis

Milan-Como a Perth, Australia «down under», appartiene alle farneticazioni geografiche di uno sport che ha consegnato da tempo i confini tradizionali alla cupidigia degli esploratori più abbienti e morbosi. La Nba del basket medita sbarchi ovunque e comunque. Il

