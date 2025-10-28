Totti: "Spalletti alla Juve? Farebbero un grande colpo". Poi parla dell'attacco della Roma di Gasperini

MILANO - " Spalletti alla Juve ? Da quello che si vocifera è uno dei candidati e penso che la Juve farebbe un grande acquisto se lo dovesse prendere. Ovunque andava ha fatto bene ". Così Francesco Totti , in conferenza all'evento Amaro Montenegro a Milano, dice la sua sul possibile approdo dell' ex ct dell'Italia sulla panchina bianconera . Con Spalletti , spiega Totti , "c’è stata una grande amicizia, è un piacere essersi ritrovati in questa occasione. Ci siamo rivisiti e confrontati, siamo stati molto contenti di quello che abbiamo fatto. Se ci siamo mai chiariti veramente? No ma sono passati tantissimi anni e le cose vanno messe da parte ".

Totti: "Roma da scudetto? L'obiettivo è la Champions. Su Dybala..."

Non può mancare un commento sulla Roma e sul suo giocatore simbolo, Dybala: "Paulo è uno dei giocatori più forti che ha la Roma e deve fare la differenza con la continuità". Sull'obiettivo stagionale dei giallorossi di Gasperini, Totti non ha dubbi: "Scudetto? Non è semplice perché ci sono due o tre squadre più attrezzate. L’obiettivo principale è la Champions. Quando abbiamo vinto lo scudetto facevamo tre o quattro gol a partita, un rullo compressore. Quest’anno ci sono giocatori diversi: Ferguson e Dovbyk devono ancora carburare ma sono grande giocatori e spero che possano fare grande la Roma e diventare grandi anche loro".