Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Totti: "Spalletti alla Juve? Farebbero un grande colpo". Poi parla dell'attacco della Roma di Gasperini

Le parole dell'ex capitano giallorosso, in conferenza stampa, all'evento Amaro Montenegro: tutti i dettagli
2 min
TagsTottiSpallettiRoma

MILANO - "Spalletti alla Juve? Da quello che si vocifera è uno dei candidati e penso che la Juve farebbe un grande acquisto se lo dovesse prendere. Ovunque andava ha fatto bene". Così Francesco Totti, in conferenza all'evento Amaro Montenegro a Milano, dice la sua sul possibile approdo dell'ex ct dell'Italia sulla panchina bianconera. Con Spalletti, spiega Totti, "c’è stata una grande amicizia, è un piacere essersi ritrovati in questa occasione. Ci siamo rivisiti e confrontati, siamo stati molto contenti di quello che abbiamo fatto. Se ci siamo mai chiariti veramente? No ma sono passati tantissimi anni e le cose vanno messe da parte".

Totti: "Roma da scudetto? L'obiettivo è la Champions. Su Dybala..."

Non può mancare un commento sulla Roma e sul suo giocatore simbolo, Dybala: "Paulo è uno dei giocatori più forti che ha la Roma e deve fare la differenza con la continuità". Sull'obiettivo stagionale dei giallorossi di Gasperini, Totti non ha dubbi: "Scudetto? Non è semplice perché ci sono due o tre squadre più attrezzate. L’obiettivo principale è la Champions. Quando abbiamo vinto lo scudetto facevamo tre o quattro gol a partita, un rullo compressore. Quest’anno ci sono giocatori diversi: Ferguson e Dovbyk devono ancora carburare ma sono grande giocatori e spero che possano fare grande la Roma e diventare grandi anche loro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Parla SpallettiSpalletti, la Juve, l’asino e la zebra