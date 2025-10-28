Spalletti: "Juve? Se devo diro qualcosa lo faccio a favore di Tudor..."

Il riferimento è ovviamente alla deludente esperienza come commissario tecnico della Nazionale. Sulla possibiltà con la Juventus, invece, questo il suo commento: "Se devo dire qualcosa della Juve lo dico a favore di Tudor, uomo vero, persona seria e fatta di valori. L’ho visto lavorare e mi ha sempre dato impressione di una persona di sostanza, sarà fortunato quelloche lo sostituirà e mi spiace per lui, chi arriva troverà squadra allenata".

"Juve da scudetto? Sono la persona meno indicata per dirlo... Oggi"

L'allenatore toscano ha poi risposto alla domanda sulle possibilità di scudetto per i bianconeri: "Non lo so. Oggi sono la persona meno indicata per dirlo... oggi". Infine, alla provocazione su Cremonese-Juventus, ha commentato così: "Sarò sempre allo stadio a seguire le partite, io amo al calcio, purtroppo ho questa passione e l'avrò per tutta la vita". L'allenatore è poi tornato sul tema Juve in conferenza stampa aggiungendo alcuni dettagli interessanti: "Fino a questo momento non ho avuto alcun contatto con nessuno in Italia ma sono disposto a parlare con chiunque perché devo rimettere a posto quello che mi è successo con la Nazionale. Mi farebbe piacere avere la possibilità di poter rimarginare questa ferita. Io vorrei tornare a lavorare in un altro club, sarebbe una bella sfida personale. La Juventus è un grande club con una grande storia, tutti l'allenerebbero volentieri e potrebbe essere la fortuna di ogni allenatore. Io sono vicino a Tudor perché so come ci si sente in questi momenti essendoci passato diverse volte in carriera. Lui è una persona bella, anche nel suo atteggiamento in panchina"

Il commento su Francesco Totti

A inizio intervista, invece, Spalletti ha parlato anche di Francesco Totti: "Si sta benissimo al suo fianco, anche perché c'è stato qualche punto di vista differente, qualche scelta azzardata, ma abbiamo passato periodi insieme bellissimi, degli anni in cui eravamo tutti coinvolti dentro un gruppo fantastico. Siamo tutti e due molto felici, lo trovo rilassato".