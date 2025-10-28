Nuovo allenatore Juve diretta: Spalletti in pole. Tutti gli aggiornamenti e la giornata di oggi LIVE

11:11

Juve, Tudor esonerato. Social scatenati dopo la notizia: dal panettone a Spalletti fino a Oronzo Canà

Le reazioni sul web dei tifosi bianconeri e non solo: GUARDA QUI!

10:57

Juve, il costo altissimo degli allenatori: quanto pesano Thiago Motta e Tudor sul bilancio

E con l'arrivo del terzo allenatore la voce a bilancio si farà ancora più pesante: I DETTAGLI!

10:43

Spalletti, la Juve, l’asino e la zebra

Il commento del Direttore del Corriere dello Sport: GUARDA QUI!

10:29

Retroscena Tudor, dai risultati a quei duri affronti al club: perchè la Juve ha deciso di esonerarlo

Il tecnico croato paga un destino già segnato dopo la scelta del mercato non condiviso: l'etichetta del traghettatore e le interviste scomode con le frecciate alla società. I DETTAGLI

10:14

Le parole di Musetti sulla Juventus

Le parole di Musetti a Sky Sport sulla situazione in casa Juve: "Situazione abbastanza delicata e l'esonero diciamo che era una voce che era un po' nell'aria. Sicuramente il match contro la Lazio ha influito un po'. Da tifoso ovviamente il nostro motto è fino alla fine, quindi nel bene e nel male credo che il vero tifoso, specialmente parlo da sportivo, capisco le difficoltà che può avere una squadra, ma una società come la Juventus credo che debba rialzarsi e abbia tutte le capacità e le possibilità per farlo".

10:00

Spalletti alla Juve: il tecnico è pronto a dire sì, oggi l'incontro. Altri due allenatori in lista

Il club bianconero alle prese con l'ennesimo cambio in panchina: l'ex ct della Nazionale Italiana è il primo candidato dopo l'esonero di Tudor. LEGGI QUI!

