Ricordate quando Spalletti impazzì per il tacco, la punta e il titolo in conferenza? C'era già la Juve...

Luciano Spalletti è stato (è?) uno degli allenatori italiani più visionari. Non solo perché vent'anni fa portò l'Udinese in Champions. Non solo perché Francesco Totti gli deve un bel pezzo di Scarpa d'oro e di nuova carriera da centravanti. Non solo perché l'Italia campione del Mondo nel 2006 beneficiò anche delle sue intuizioni, leggi alla voce "inserimenti Simone Perrotta". Non solo perché il Napoli, con e grazie a lui, è tornato a vincere dopo l'epoca Maradona. Luciano Spalletti, forse, ha vinto meno di quello che il suo innato talento in panchina avrebbe meritato. Non è un caso, infatti, che sul web la parola "conferenze" sia una di quelle più cercate accanto al suo nome. Sono state tante (QUI IL VIDEO) e se quella più famosa, che fece letteralmente il giro del mondo, lo portò a prendere a testate il tavolo (la domanda era stata posta da un cronista del Corriere dello Sport), la prima delle storiche fu quella del "tacco, la punta, il titolo". E c'era la Juventus nel destino. Sono trascorsi 16 anni: era il 30 agosto 2009, la sua Roma aveva appena perso 3-1 in casa contro i bianconeri e Luciano sapeva che, dopo 4 anni splendidi, l'avventura a Trigoria era ai titoli di coda. Era l'estate del mercato fermo, di Lobont e Zamblera, lui non ne poteva più e infatti, dopo quella serata, si dimise. Al suo posto Ranieri. Prima di lasciare la Roma, però, volle mettere i puntini sulle i. E lo fece a modo suo. Indimenticabile.