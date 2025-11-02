È morto Giovanni Galeone: addio al maestro di Allegri e Gasperini

Il mondo del calcio è in lutto. E' morto all'ospedale Santa Maria della Misercordia di Udine Giovanni Galeone , ex allenatore del Pescara, Napoli e Udinese. Aveva 84 anni. Era considerato il grande maestro di Gasperini e Allegri , che tra l'altro si sfideranno stasera nel big match in agenda a San Siro. In carriera Galeone ha ottenuto quattro promozioni nel massimo campionato, due con il Pescara, una con l' Udinese e una con il Perugia. Nato a Napoli il 25 gennaio del 1941 , Galeone - che da calciatore (era un centrocampista) ha indossato le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974 - ha allenato anche Como e Spal. Le sue squadre erano contraddistinte dall'adozione del modulo 4-3-3 e da uno stile di gioco offensivo e spettacolare che lo ha fatto amare particolarmente dai tifosi. Il suo spirito anticonformista lo ha reso noto anche fuori dal campo: amava il mare e sua moglie. Si era ritirato dal calcio giocato nel 2013.

Galeone e il pensiero su Allegri e Gasperini

"Max è fantasioso, intuitivo, Gasperini scientifico, solido, in campo era un professore", aveva detto Galeone in una recente intervista con il nostro Direttore. Ancora: "A Max e Piero dicevo: “Leggete la partita e quando andate in difficoltà cambiate, se vedo che avete cambiato bene vi dico di proseguire, sennò decido diversamente”...". Allegri e Gasperini hanno appreso la triste notizia in ritiro e non sono mancati momenti di commozione.

La lotta contro la lunga malattia

Galeone è morto a Udine, città che lo aveva adottato e dove era ricoverato da tempo a causa di una lunga malattia. Negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate.

Minuto di silenzio in Serie A

Ci sarà un minuto di silenzio prima di Parma-Bologna e Milan-Roma. Galeone lascia un vuoto incolmabile e la sua figura sarà ricordata sui rettangoli verdi del Tardini e di San Siro in questa triste domenica.