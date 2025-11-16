Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Israele-Moldavia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026

Tutto quello che c'è da sapere sul match del girone dell'Italia: le possibili scelte di formazione
TagsIsraeleMoldavia

Non solo Italia-Norvegia, il girone I delle qualificazioni ai Mondiali si chiude anche con Israele-Moldavia, partita che però non ha più niente da dire per quanto riguarda la classifica del raggruppamento.

Israele-Moldavia, l'orario

Israele-Moldavia andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20:45 al Zimbru Stadium di Chisinau in Moldavia.

Dove vedere Israele-Moldavia in diretta tv

Israele-Moldavis non sarà trasmessa integralmente in diretta tv, ma si potrà seguire su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol.

Israele-Moldavia, dove vederla in streaming

Israele-Moldavia, servizio streaming attivo solo su SkyGo. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare Diretta gol per seguire la gara parzialmente. Potrete seguire la partita in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Le probabili formazioni

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Nachimas, Blorian, Revivo; Gloukh, Kanichowsky, D. Peretz; Biton, Turgeman, Shua. Ct: Ran Ben Shimon

MOLDAVIA (4-3-3): Cojuhar; Revenco, Craciun, Stefan, Dumbravanu, Reabciuk; Caimacov, Rata, Ionita; Postolachi, Nicolaescu. Ct: Lilian Popescu

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Non solo Italia-Norvegia, il girone I delle qualificazioni ai Mondiali si chiude anche con Israele-Moldavia, partita che però non ha più niente da dire per quanto riguarda la classifica del raggruppamento.

Israele-Moldavia, l'orario

Israele-Moldavia andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20:45 al Zimbru Stadium di Chisinau in Moldavia.

Dove vedere Israele-Moldavia in diretta tv

Israele-Moldavis non sarà trasmessa integralmente in diretta tv, ma si potrà seguire su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol.

Israele-Moldavia, dove vederla in streaming

Israele-Moldavia, servizio streaming attivo solo su SkyGo. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare Diretta gol per seguire la gara parzialmente. Potrete seguire la partita in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

L'intervista esclusiva a BriatoreMondiali 2026, le squadre già qualificate
1
Dove vedere Israele-Moldavia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026
2
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS