Dove vedere Israele-Moldavia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026
Non solo Italia-Norvegia, il girone I delle qualificazioni ai Mondiali si chiude anche con Israele-Moldavia, partita che però non ha più niente da dire per quanto riguarda la classifica del raggruppamento.
Israele-Moldavia, l'orario
Israele-Moldavia andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20:45 al Zimbru Stadium di Chisinau in Moldavia.
Dove vedere Israele-Moldavia in diretta tv
Israele-Moldavis non sarà trasmessa integralmente in diretta tv, ma si potrà seguire su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol.
Israele-Moldavia, dove vederla in streaming
Israele-Moldavia, servizio streaming attivo solo su SkyGo. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare Diretta gol per seguire la gara parzialmente. Potrete seguire la partita in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Nachimas, Blorian, Revivo; Gloukh, Kanichowsky, D. Peretz; Biton, Turgeman, Shua. Ct: Ran Ben Shimon
MOLDAVIA (4-3-3): Cojuhar; Revenco, Craciun, Stefan, Dumbravanu, Reabciuk; Caimacov, Rata, Ionita; Postolachi, Nicolaescu. Ct: Lilian Popescu
