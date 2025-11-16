Dove vedere Israele-Moldavia in tv? Rai o Sky, orario Qualificazioni Mondiali 2026

Non solo Italia-Norvegia , il girone I delle qualificazioni ai Mondiali si chiude anche con Israele-Moldavia , partita che però non ha più niente da dire per quanto riguarda la classifica del raggruppamento.

Israele-Moldavia, l'orario

Israele-Moldavia andrà in scena oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20:45 al Zimbru Stadium di Chisinau in Moldavia.

Dove vedere Israele-Moldavia in diretta tv

Israele-Moldavis non sarà trasmessa integralmente in diretta tv, ma si potrà seguire su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol.

Israele-Moldavia, dove vederla in streaming

Israele-Moldavia, servizio streaming attivo solo su SkyGo. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare Diretta gol per seguire la gara parzialmente. Potrete seguire la partita in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.