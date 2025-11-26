Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bove e l'importanza del numero del primo soccorso: Edoardo svela una cosa che può salvare le vite

L'ex Roma e Fiorentina, oggi promotore e testimonial del disegno di legge sul primo soccorso, dagli studi di Rai Radio 2: "È assurdo che..."
2 min
TagsBovepronto soccorso

A quasi un anno dal malore che lo ha colto durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è oggi promotore e testimonial del disegno di legge sul primo soccorso. L'ex Roma e Fiorentina è intervenuto in diretta su Rai Radio 2 nel corso di Radio2 Social Club, parlando dei giallorossi, di Mancini, di Cobolli e del desiderio di tornare a giocare. Ma oltre a questi argomenti, Bove ha fornito un'importante 'lezione' sul numero del primo soccorso italiano, rappresentando alla perfezione il nuovo ruolo che sta svolgendo sul tema.

Bove sul numero di primo soccorso: "È assurdo che..."

"Se qualcuno si sentisse male adesso in questo studio, qual è il numero che chiamereste? - le parole di Bove dagli studi di Rai Radio 2 - C'è un numero unico adesso, è il 112 ma per assurdo non si dice centododici. I bimbi delle elementari non lo sanno dire, imparano le centinaia dopo la seconda elementare. Quindi il numero si dovrebbe dire uno uno due. Questa cosa la vediamo anche a livello culturale, nei film americani chiamano il 'nine-one-one'. E sempre per assurdo sappiamo il numero americano, ma non quello italiano".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

