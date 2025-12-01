Doué vince il Golden Boy 2025: "È un grande onore ricevere questo premio"

TORINO - Dopo Jude Bellingham e Lamine Yamal tocca a Désiré Doué , che ha raccolto l'eredità degli ultimi due vincitori e a Torino è stato proclamato 23° 'Golden Boy' della storia , ricevendo il premio di 'Tuttosport' dedicato al miglior giovane del calcio europeo.

Doué vince il 'Golden Boy' 2025

"Sono molto contento di aver vinto questo premio, vedendo anche la lista dei giocatori che lo hanno vinto prima di me da Mbappé a Messi. Giocatori fenomenali che hanno illuminato questo palcoscenico, per me è un grande onore", ha detto il 20enne talento francese del Psg ai microfoni di 'Sky Sport' a margine della cerimonia.

Le parole sul trionfo in Champions League con il Psg

Così invece sulla Champions League vinta nella passata stagione superando l'Inter nella finale di Monaco di Baviera: "È stata una serata eccezionale, un sogno che si è avverato. È stata la notte più bella della mia carriera. Sarà per sempre nella mia mente e nel mio cuore, come di tutti i tifosi parigini". E parlando proprio della sua squadra, il Paris Saint-Germain campione d'Europa, Douè ha detto: "Il Psg è uno dei più grandi club al mondo, ma è un po' pretenzioso forse dire che siamo tra le più forti di sempre".