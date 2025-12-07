Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paura sul pullman della Juve: lanciata una bottiglia, giocatori illesi. Cosa è successo

Il bus con a bordo Spalletti e la squadra è stato colpito e un vetro danneggiato. Chiellini: "Eravamo abituati a cose peggiori"
Chiara Zucchelli
1 min

INVIATA A NAPOLI - Attimi di paura al Maradona intorno alle 19.15 quando il pullman della Juventus è arrivato allo stadio. Durante i 100 metri percorsi ci sono stati fischi e insulti ma, mentre il bus percorreva la discesa per entrare nello stadio, una bottiglietta ha colpito il vetro di un finestrino laterale, scheggiandolo. Illesi i giocatori e Spalletti.

Bus della Juve colpito da una bottiglietta, le parole di Chiellini

Il dirigente della Juventus, ed ex capitano, Giorgio Chiellini, ha però ridimensionato la cosa, anche per non esasperare gli animi in uno stadio sold out con 2500 tifosi della Juventus: "Dai, eravamo abituati a di peggio. Non ci lamentiamo, avremmo potuto evitare di passare in mezzo ai tifosi, ma è tutto tranquillo". E infatti la partita è iniziata regolarmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Spalletti subissato dai fischiNapoli-Juve, la diretta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS