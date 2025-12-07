Paura sul pullman della Juve: lanciata una bottiglia, giocatori illesi. Cosa è successo

INVIATA A NAPOLI - Attimi di paura al Maradona intorno alle 19.15 quando il pullman della Juventus è arrivato allo stadio. Durante i 100 metri percorsi ci sono stati fischi e insulti ma, mentre il bus percorreva la discesa per entrare nello stadio, una bottiglietta ha colpito il vetro di un finestrino laterale, scheggiandolo. Illesi i giocatori e Spalletti .

Bus della Juve colpito da una bottiglietta, le parole di Chiellini

Il dirigente della Juventus, ed ex capitano, Giorgio Chiellini, ha però ridimensionato la cosa, anche per non esasperare gli animi in uno stadio sold out con 2500 tifosi della Juventus: "Dai, eravamo abituati a di peggio. Non ci lamentiamo, avremmo potuto evitare di passare in mezzo ai tifosi, ma è tutto tranquillo". E infatti la partita è iniziata regolarmente.