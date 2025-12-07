Napoli-Juve diretta, segui la sfida di Serie A oggi live
Il Napoli di Antonio Conte ospita la Juventus di Luciano Spalletti in occasione del big match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Azzurri reduci dalla vittoria dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini e dal successo in Coppa Italia con il Cagliari, arrivato ai calci di rigore al "Maradona". Momento positivo per i bianconeri, capaci di superare in una settimana Bodo/Glimt, Cagliari e Udinese, in tre competizioni differenti. Segui la super sfida di oggi in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:00
Dove vedere Napoli-Juve in diretta tv e streaming
Ecco tutte le info utili per seguire Napoli-Juve in diretta tv e streaming, a partire dalle ore 20:45. SCOPRI DOVE
18:50
Come arriva il Napoli di Antonio Conte
Napoli che vive un ottimo momento di forma, come testimoniano le ultime tre vittorie consecutive contro Atalanta, Qarabag e Roma, accompagnate dal successo maturato ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Cagliari di Pisacane, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.
18:40
La prima volta di Spalletti al Maradona dopo lo scudetto del 2023
A poco più di due anni dallo scudetto vinto con il Napoli nel 2023, Luciano Spalletti torna oggi per la prima volta al "Maradona", davanti ai suoi ex tifosi. "Sarà un'emozione tremenda", ha detto alla vigilia il tecnico della Juve.
18:36
Le probabili scelte di Conte e Spalletti
Ecco le probabili scelte di formazione di Conte e Spalletti:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: A. Conte.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: L. Spalletti.
18:30
Napoli-Juve, cresce l'attesa per il big match del weekend
Cresce l'attesa nei pressi dello stadio "Diego Armando Maradona", quando manca sempre meno al fischio d'inizio di Napoli-Juventus. Start alle ore 20:45.
Stadio Maradona - Napoli