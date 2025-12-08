Panatta furioso per la vicenda del pullman Juve: "Che disprezzo, è una vergogna!". Poi ringrazia Gasperini

Adriano Panatta è interventuo alla Domenica Sportiva senza usare giri di parole per condannare quanto accaduto al pullman della Juve prima della partita con il Napoli e non solo: " Vorrei esprimere tutto il mio disprezzo per quelle persone. perché le chiamo persone e non tifosi, che hanno attaccato il pullman della Juventus , che hanno fischiato Spalletti all’ingresso in campo al Maradona e anche quelli che hanno insultato le mogli dei giocatori della Fiorentina. È una brutta deriva e anche una grandissima vergogna che nulla ha a che fare con il tifo".

Parla Panatta: Juve, Inter, Napoli e Roma. Tutte le sue parole

Panatta è passato poi all’analisi del campionato, soffermandosi in particolare sulla Roma: "Parliamoci chiaro, la Roma non è al livello di Juve, Inter o Napoli. La Roma sta facendo un buon campionato, peccato che sia un po’ crollata: la sua posizione è entro le prime cinque, questo è: manca il centravanti, non ha nessuno là davanti. Secondo me Gasp ha già fatto un miracolo". Spazio anche a un commento su Napoli-Juve: "Spalletti amareggiato? Ha fatto un mea culpa ammettendo di aver sbagliato a non mettere le punte vere nel primo tempo. A me il Napoli mi ha dato la sensazione di avere un’altra cilindrata: loro e l’Inter hanno qualcosa in più. La Juve squadra abbastanza giovane che non ha alcun possibile paragone con la grande Juve del passato. Ma un dubbio ce l'ho: non capisco perché David all’estero segna 30 gol a stagione e poi arriva qui e non la mette mai in porta".