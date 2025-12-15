Supercoppa Italiana, ufficiali gli arbitri per Napoli-Milan e Bologna-Inter
Supercoppa Italiana, ufficiali le designazioni arbitrali per le semifinali: Napoli-Milan, in programma giovedì 18 marzo, alle 20, sarà diretta da Luca Zufferli di Udine. A coadiuvarlo gli assistenti Imperiale e Marcello Rossi, quarto ufficiale Pezzuto e al Var Aureliano e Dionisi.
Supercoppa Italiana, Bologna-Inter: arbitra Chiffi
Per Bologna-Inter, che si giocherà venerdì, sempre alle 20 italiane, è stato scelto Daniele Chiffi della sezione di Padova. Con lui i guardalinee Christian Rossi e Fontemurato. Dionisi sarà il quarto uomo. Addetti al Var saranno Maresca e Pezzuto.