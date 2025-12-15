Il montepremi della Supercoppa Italiana è pazzesco. Ecco quanto possono incassare Napoli, Bologna, Inter e Milan

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Cresce l'attesa per la Final Four della Supercoppa Italiana 2025, in programma all'Al-Awwal Park di Riad da giovedì 18 dicembre. Si parte con la sfida tra i campioni d'Italia del Napoli e il Milan, detentore del trofeo, mentre il giorno dopo, venerdì 19, si affrontano il Bologna (campione in carica della Coppa Italia) e l'Inter (seconda classificata nella Serie A 2024/25). Un'edizione, la 38esima della storia, che non solo promette spettacolo ma mette in palio un montepremi da urlo. Quanto incasserà la squadra che si aggiudicherà il titolo? E la finalista? Ecco tutto quello che c'è da sapere.