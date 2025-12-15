Il montepremi della Supercoppa Italiana è pazzesco. Ecco quanto possono incassare Napoli, Bologna, Inter e Milan
RIAD (ARABIA SAUDITA) - Cresce l'attesa per la Final Four della Supercoppa Italiana 2025, in programma all'Al-Awwal Park di Riad da giovedì 18 dicembre. Si parte con la sfida tra i campioni d'Italia del Napoli e il Milan, detentore del trofeo, mentre il giorno dopo, venerdì 19, si affrontano il Bologna (campione in carica della Coppa Italia) e l'Inter (seconda classificata nella Serie A 2024/25). Un'edizione, la 38esima della storia, che non solo promette spettacolo ma mette in palio un montepremi da urlo. Quanto incasserà la squadra che si aggiudicherà il titolo? E la finalista? Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Supercoppa Italiana, il montepremi da urlo: tutte le cifre
Secondo quanto riportato dal sito specializzato 'Calcio e Finanza', anche per l’edizione 2025 il montepremi della Supercoppa ammonterà ad un totale di oltre 23 milioni di euro da distribuire tra i quattro club partecipanti e non solo (la cifra esatta varierà anche dalla vendita dei diritti televisivi). Le due semifinaliste perdenti incasseranno così 2,4 milioni di euro a testa, mentre la finalista che uscirà sconfitta potrà contare su 6,7 milioni. La vincitrice intascherà invece ben 9,5 milioni di euro, ai quali verranno sommati altri 1,5 milioni legati all'eventuale disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà l'omologo trofeo locale per un incasso totale di 11 milioni. Infine, sono previsti 2 milioni di euro che verranno equamente distribuiti tra le altre squadre di Serie A che non prendono parte alla competizione.
Supercoppa Italiana 2026, dove si disputerà? Le ipotesi
Gli organizzatori sono già al lavoro per l'edizione del prossimo anno con l'incognita sede: il contratto stipulato dalla Lega Serie A con i sauditi prevede infatti l'organizzazione di un’altra Final Four della Supercoppa entro il 2028 ma non nel 2026. Il motivo? L'Arabia ospiterà altre manifestazioni e non può garantire slot aggiuntivi. Cosa succederà quindi? A quel punto la Final Four 2026 potrebbe 'traslocare' negli Stati Uniti d’America ma non è escluso che la Lega decida di far disputare il torneo in Italia.
