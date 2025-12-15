Protti e la lotta alla malattia: "Sono sulle montagne russe, è brutto pensare al futuro..."

LIVORNO - Impegnato da tempo nella lotta contro un tumore, Igor Protti ha raccontato sul suo stato d'animo di queste settimane: "Dal punto di vista fisico e psicologico si va a giornate, siamo un po' sulle montagne russe, dei giorni un po' meglio, dei giorni decisamente più bui", le parole dell'ex attaccante di Lazio, Bari e Livorno, a margine della cerimonia degli auguri dell'Associazione Stampa Toscana. Protti ha ricevuto il premio 'Sportivo dell'anno 2025' alla carriera assegnato dall'Associazione. "Dal punto di vista fisico e della malattia sono in cura - ha aggiunto - continuo a fare chemioterapia, radioterapia e qualcosa è migliorato, per fortuna. Purtroppo però in questi mesi sono venute fuori ulteriori problematiche da affrontare e finché ci è permesso e finché ci danno la possibilità proviamo a combatterle e ad affrontarle".